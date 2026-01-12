Ariete_Abbracciate l’idea che qualcun altro possa esservi di supporto: non dovete essere voi a portare il peso.

Toro_Credete che la vostra famiglia vi stia mettendo i bastoni tra le ruote, in realtà vuole solo starvi vicino.

Gemelli_Non tutto è perduto dopo quella brutta notizia. Ora c’è da rimboccarsi le maniche e trovare una soluzione.

Cancro_Giornate incerte vi spingono a non sapere cosa sarà del vostro futuro: non dovete avere una risposta ora.

Leone_Questa settimana è cominciata con il botto ma non disperate: stringete i denti e passerà tutto in un attimo.

Vergine_Gli altri non ce l’hanno sempre con voi: a volte le critiche che vi muovono sono costruttive. Imparate.

Bilancia_Accettare il fallimento non è nel vostro vocabolario. A volte, pero’, bisogna cambiare strategia di azione...

Scorpione_Avete da poco chiuso i conti con un ambiente tossico, non ricadete ora negli stessi meccanismi...

Sagittario_La salute non è al massimo, ma continuate nonostante tutto. Ne vale veramente la pena?

Capricorno_Oggi concedetevi un regalo, perché la settimana che si prospetta vi stancherà e avrete bisogno di energie.

Acquario_Belle notizie, soprattutto economiche, in vista! Non perdete però d’occhio il vostro obiettivo finale!

Pesci_Se vi sentite in colpa per quella piccola bugia, parlatene a cuore aperto e verrete perdonati sicuramente.

