Cosa ci aspetta oggi, 10 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se non tutto va come previsto, non abbattetevi pensando che la sfortuna vi perseguiti. Rialzatevi e reagite!

Toro – Siete troppo spesso tentati di nascondere i vostri pensieri per timore di essere giudicati o fraintesi...

Gemelli – Per chi è solo gli incontri interessanti non mancheranno, ma è bene non prendere impegni troppo onerosi.

Cancro – Chi è innamorato potrà gettare le basi per un dialogo aperto e sincero basato sulla complicità.

Leone – La cultura e l’esperienza vi accompagneranno alla vetta. Non abbiate fretta di arrivare, godetevi il viaggio.

Vergine – Con dolcezza e metodo, portate il partner sempre nella vostra direzione: ma attenti a non esagerare.

Bilancia – Ogni tanto cercate di essere più autocritici e riuscirete a stupire voi stessi e coloro che vi stanno intorno.

Scorpione – Fate ordine nella vostra alimentazione, limitare i vizi è un buon modo per prendervi cura di voi stessi.

Sagittario – Usate la diplomazia per mediare le situazioni di contrasto in casa, è importante la vostra presenza.

Capricorno – A volte dietro una sconfitta si nasconde una bella opportunità che apre infinite strade, perciò non demordete!

Acquario – Tranquilli, i risparmi torneranno a crescere, anche se di tanto in tanto dovrete fare una cernita delle priorità.

Pesci – Cercare la perfezione a volte crea danni. Provate a essere un po’ più comprensivi con voi stessi.

