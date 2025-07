“Deviazioni FEST” chiude in bellezza: domani alle 19 l'Abetone Music Bar di Sassari ospita le Lilies on Mars che presenteranno il loro nuovo disco (“Shine”) pubblicato con le etichette inglesi Mint 400 Records e Shoredive Records. Un progetto musicale che ha al centro chitarre dalle nette sonorità shoegaze (sottogenere dell'alternative rock) e che ha visto il compositore Stefano Guzzetti aggiungersi al collaudato team composto da Lisa Masia e Marina Cristofalo come parte attiva in fase di composizione.

Gli organizzatori del festival spiegano: “Deviazioni non è solo un nuovo festival musicale, è la volontà di farlo in strada, in viale Italia, che è stata ed è la direttrice del commercio cittadino. Il luogo perfetto per liberare un certo tipo di musica spesso relegata in nicchie dal limitato accesso” .

Il festival è realizzato con la partecipazione del collettivo artistico Sabotage art e frutto della passione e dell’immaginazione e visione messa in campo da Andrea Mura (musicista e gestore dell’Abetone music bar), Giuseppe Cappio (musicista e direttore artistico dell’Abetone e di importanti festival isolani) Gippo Pocobelli (anche lui musicista e gestore dell’Abetone music bar) e Francesco Melis (attivo con un’agenzia internazionale di Booking e “gancio” per gli artisti internazionali). Collabora Desole Abbigliamento.

