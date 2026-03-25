Affreschi della Cagliari di un tempo, nel ricordo dell'immortale "Rombo di Tuono". Questo weekend nel capoluogo andrà in scena "Riva Luigi '69-70", di e con Alessandro Lay in una produzione Cada Die Teatro: anticipato dalle matinée per studenti giovedì e venerdì alle 11, l'appuntamento per tutti sarà alle 20:30 di sabato 28 al Teatro del Segno, in via Quintino Sella.

Con il sottotitolo "Cagliari ai dì dello scudetto", la pièce vede il narratore e protagonista Lay rievocare l'infanzia nella Città del Sole, tornando alla vincente annata del 1970, quando i Rossoblù conquistarono la Serie A capitanati proprio da Gigi Riva. Intrecciando il ritratto del "numero 11" con memorie di una metropoli che non esiste quasi più, si racconta la passione per il calcio di un tempo e la poesia del gioco di Riva, come evidenziata dalle note parole di Pasolini.

Con luci e suoni curati da Giovanni Schirru, in un progetto sonoro di Matteo Sanna, le scenografie dell'opera sono firmate da Mario Madeddu, Marilena Pittiu, Matteo Sanna e Giovanni Schirru, nell'organizzazione di Tatiana Floris.

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