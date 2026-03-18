Una scarica di punk rock dalla Barbagia profonda, e i suoi interpreti finalmente riuniti: a diversi anni dall'ultima apparizione dal vivo tutti insieme, venerdì 20 i Diva torneranno sul palco del Fabrik di Cagliari per un'inattesa reunion. La band di Meana Sardo darà il via alle danze alle 21:30, con le porte del locale di via Mameli 216 che apriranno mezz'ora prima, per concludere a tarda notte con il dj-set di chiusura.

Attivo fin dal 2003, il quartetto nasce al culmine di una grande stagione del punk barbaricino, iniziata a metà anni Novanta con gli Shivers e sviluppatasi in una scena locale in poco tempo. Condividendo i palchi con i coetanei dei vicini paesi di Tonara, Ortueri, Atzara, Ovodda e Sorgono, dopo qualche cambio di formazione i Diva riescono a trovare una stabile composizione nei membri Emanuele Pintus (chitarra e voce), Mauro “Mavo” Zedda (chitarre), Claudio Contini (basso e voce) e Maurizio “Willis” Marras (batteria e voce).

Fortemente ispirati dalla nuova scena melodica e con tendenze ska, capitanata da Prozac+ e Punkreas, ma anche dal cantautorato decostruito di Rino Gaetano prima, e Vinicio Capossela poi, gli allora giovani Diva iniziano a scrivere e registrare i primi brani originali, che in breve conquistano il circondario. Così, nel 2008 arriva la vittoria al Nastro Azzurro Contest di Cagliari, seguita dalla partecipazione al Barbagia Rock Fest di Ollolai e al Sanremo Rock di Modena. Delle spinte che consentono al gruppo di pubblicare l'indimenticabile (e purtroppo oggi quasi introvabile) esordio, "Sorriso di Luna", con il quale calcano per gli anni a seguire centinaia di palchi in Italia e all'estero.

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