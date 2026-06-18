Una stagione che, cover band permettendo, continua a ospitare alcune delle band più interessanti della scena isolana: e anche venerdì il Corto Maltese del Poetto ospiterà un nuovo appuntamento, che stavolta si farà doppio con i live di Plasticdrop e Arcana Bloom, dalle 22:30 sul palco del locale del lungomare di Cagliari.

I Plasticdrop, formati da Paolo Pani (voce e chitarra), Martina Manca (basso) e Alessandro Brundu (batteria), si caratterizzano per sonorità alternative rock in movimento tra varie epoche, in ispirazioni che vanno dal post-grunge anni Novanta all'hard rock di due decenni prima, senza dimenticare i tocchi stoner e punk. Nel 2024 firmano per le etichette Argonauta Records e Octopus Rising, pubblicando proprio per queste l'esordio "Life, Death and Miracles" (2025), carico di tematiche introspettive e visioni cupe, immerse in musiche energiche, essenziali eppure melodiche.

Di più recente concezione sono invece gli Arcana Bloom, gruppo creato nel capoluogo alla fine dell'anno scorso: portando invece influenze decisamente ancorate ai "Nineties" e ibridate in un crossover di grunge, stoner e hardcore, il quartetto esprime anch'esso liriche introspettive, ma virando sui sentimenti di rabbia, disagio e solitudine. Di queste ne è testimonianza anche il singolo di debutto "The Wheeze of a Black Dog", pubblicato lo scorso 5 giugno.

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