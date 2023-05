La Traviata, amato e celebre capolavoro di Giuseppe Verdi, torna al Lirico di Cagliari dopo 7 anni. Il debutto venerdì 26 maggio alle 20.30, con una presentazione in anteprima prevista per venerdì 19 maggio, alle 19, nel foyer di platea del Teatro.

Protagonista dell'appuntamento è il musicologo Giovanni Bietti. L'ingresso è libero, per abbonati e non. Il melodramma in tre atti è il quarto titolo della Stagione lirica e di balletto. Sul podio la direttrice Beatrice Venezi. L'ultima edizione dell’opera risale all'estate 2016, esclusa quella del 2020 eseguita in forma di concerto e diffusa in streaming a causa del Covid.

L'opera, su libretto di Francesco Maria Piave, tratta dal dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, sarà replicata sabato 27 alle 19, domenica 28 alle 17, martedì 30 alle 20.30, mercoledì 31 alle 19, giovedì 1 giugno alle 20.30, sabato 3 alle 17, domenica 4 alle 17.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata