«I pezzi fanno pena, proprio pena. E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti! Non c’era un pezzo decente».

Furiosa Bianca Berlinguer, da poco passata a Mediaset, nel fuorionda diffuso da Striscia La Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha trasmesso quanto avvenuto martedì sera: la giornalista al termine di Prima di domani, il talk preserale che conduce su Rete4, sta per tornare in diretta con È sempre Cartabianca ma non riesce a trattenere il suo evidente scontento per quanto prodotto dai giornalisti della sua redazione.

«Domani fateli venire perché glielo devo dire: i pezzi così fanno pena». «L’impegno è tutto sbagliato – continua - Se voi non date le indicazioni si impegnano per forza male: fanno ‘ste schifezze». E lancia anche l’ultimatum: «Questi sono i miei ultimi tre giorni, rimango fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata