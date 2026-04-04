Il cantautore e chitarrista Beppe Dettori inaugura "Animas-Radici e Futuro 2026", il festival itinerante promosso dall’Associazione Culturale e Musicale Sa Perbeke.

Due le tappe. La prima è il 10 aprile a Sassari (Casa di Cura Paolo VI in via Monte Furru) alle ore 10, evento a invito che porta la musica in un contesto intimo e umano, dove l’arte diventa relazione e condivisione. Sul palco Beppe Dettori in versione combo acoustic band insieme a Maria Giovanna Cherchi, in un dialogo sonoro capace di attraversare generazioni ed emozioni. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione "Maria Carta".

La seconda è programmata per l'11 aprile ad Alghero, spazio Lo Teatrì (via Manzoni 85) alle ore 20: appuntamento aperto al pubblico su prenotazione che vedrà Beppe Dettori portare sul palcoscenico il suo ormai rodatissimo e apprezzato “Poni menti a me - combo acoustic band”, progetto artistico che intreccia memoria collettiva, lingua e identità, restituendo al pubblico un racconto musicale intenso e contemporaneo.

Un progetto che negli anni ha costruito una identità forte, sostenuto da realtà come Fondazione di Sardegna, Salude e Trigu - Camera di Commercio di Sassari, Grimaldi Sardegna, Istituto Camillo Bellieni e la collaborazione dei Comuni coinvolti. Progetto che continua a registrare un crescente consenso di pubblico, valorizzando luoghi e comunità attraverso esperienze culturali autentiche.

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