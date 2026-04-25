Benché manchino ancora diversi mesi all’uscita, “Avengers: Doomsday” si conferma già tra i titoli più attesi dell’anno, pronto a rilanciare il genere dei cinecomic verso nuove vette di qualità e determinato a vincere la sfida al botteghino contro avversari del calibro di “The Odyssey” e “Dune: Parte 3”. Atteso nelle sale italiane il 16 dicembre, il titolo è tornato sotto i riflettori dopo la presentazione a porte chiuse di una versione provvisoria, che ha anticipato l’uscita del primo trailer ufficiale all’ultima edizione del CinemaCon, svoltosi a Las Vegas dal 13 al 16 aprile.

Stando infatti ad alcune fonti interne ai Marvel Studios, la proiezione test del film, rivolta allo staff e ai dirigenti, avrebbe avuto esiti enormemente positivi, con alcuni che lo avrebbero perfino definito «il miglior lungometraggio realizzato dallo studio finora». Un simile esito dipenderebbe anche dal tempo supplementare che si è voluto dedicare al progetto, posticipando l’uscita inizialmente prevista a maggio fino a dicembre, al fine di effettuare gli opportuni ritocchi alla trama e al suo inserimento nell’universo narrativo. L’operazione coincide anche con le strategie di marketing dello studio, finalizzate a far crescere l’hype del pubblico e a far apparire il debutto del film come un evento assolutamente imperdibile.

L’ indiscrezione è arrivata direttamente dal noto scooper @MyTimeToShineH, che ha scritto: «I Marvel Studios hanno organizzato una proiezione di prova privata della versione pre-riprese aggiuntive di Avengers: Doomsday per Kevin Feige e alcuni membri dello staff, che ne sono rimasti molto soddisfatti. Alcuni l'hanno addirittura definita il miglior film Marvel di sempre». Ulteriori rassicurazioni sono giunte anche dal regista Robert Meyer Burnett, dopo aver affermato che le anteprime hanno riscosso pareri simili a quelli di “Avengers: Infinity War” nel 2018.

A questi entusiasmanti risultati si contrappongono, tuttavia, notizie sconfortanti relative alle ultime decisioni da parte del colosso Disney. A seguito della spending review messa in atto con il passaggio di Josh D’Amaro al ruolo di CEO, in sostituzione al precedente Bob Iger, la compagnia ha stabilito un taglio dei suoi dipendenti, causando il licenziamento di oltre 1000 persone. La manovra è andata a pesare soprattutto sul team dello sviluppo visivo dei Marvel Studios, che ha chiuso i battenti dopo una collaborazione interna - come sostenuto ds Forbes - di oltre dieci anni. Ulteriori particolari sono stati resi noti dalla rivista nel reportage dedicato: «I licenziamenti hanno colpito i dipendenti Marvel sia a Burbank che a New York, in quasi tutti i settori della divisione: produzione cinematografica e televisiva, fumetti, franchise, finanza e affari legali».

I possibili effetti collaterali di questo intervento potrebbero essere molteplici, come anche segnalato da Comicbookmovie.com: «Data l'importanza della concept art nella definizione dei film e delle serie TV del MCU, è difficile non chiedersi se alla fine questo provvedimento non finirà per danneggiare il franchise».

Nel frattempo, il primo trailer di “Avengers: Doomsday”, mostrato in anteprima al CinemaCon, sembra proprio aver conquistato gli spettatori in sala. Dalle voci di corridoio dell’utente di X Project Hurts, emerse poco dopo il panel dedicato, scopriamo che la pellicola, grazie ai suoi inediti contenuti ad alta tensione, «farà distogliere lo sguardo dallo schermo». Apprendiamo inoltre che lo stile sarà molto simile a quello di un “horror cupo” e che “questo film farà piangere, urlare e... uscire dalla sala in completo silenzio. La Marvel sta ufficialmente superando un limite che non ha MAI superato prima”. Si consiglia, tuttavia, di valutare questi feedback con le dovute precauzioni, poiché non sono ancora state fornite garanzie sulla loro effettiva veridicità.

Senza ombra di dubbio, la novità più sensazionale di “Avengers: Doomsday” sarà il ritorno di Robert Downey Jr., per la prima volta nelle vesti del Dottor Destino. Chiarendo di aver sempre mantenuti vivi i rapporti con l’attore e di averlo sempre considerato il componente più rappresentativo del MCU, il produttore Kevin Feige ha dichiarato in proposito: «Non abbiamo mai perso i contatti con Downey. È il nostro universo. È un multiverso. Possiamo fare quello che vogliamo. Ha interpretato l'eroe più iconico. Facciamogli interpretare il villain più iconico».

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