Cosa dicono le stelle per il 24 ottobreLa giornata segno per segno
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Ariete: Oggi dovrete affrontare chi critica una vostra scelta accusandovi di pensare solamente a voi.
Toro: Quando qualcosa non va come previsto forse c’è altro che vi aspetta: il futuro è ancora tutto da scrivere.
Gemelli: Siete carichi e consapevoli delle vostre potenzialità, non permettete a nessuno di metterle in dubbio.
Cancro: Siete in una posizione un po’ scomoda, non volete ferire un amico che ha bisogno di conoscere la verità.
Leone: Dedicate questa giornata a creare uno spazio relax in casa, dove rifugiarvi quando siete un po’ più stressati.
Vergine: Sapete che avete preso troppi impegni, tuttavia c’è sempre tempo per rimediare e potervi organizzare.
Bilancia: In amore fate più attenzione, il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato anche se non vi dice nulla...
Scorpione: Fate qualche nuovo acquisto per la gestione della casa: vi servirà per organizzarvi meglio.
Sagittario: Delle parole dette nel modo sbagliato rischiano di trasformare un piccolo diverbio in un litigio più pesante...
Capricorno: Siete delle persone creative e oggi avrete bisogno di nuovi stimoli per non rischiare di annoiarvi.
Acquario: L’aver vissuto un periodo piuttosto pesante vi ha però dimostrato quanto possiate essere coraggiosi e forti.
Pesci: La voglia di uscire fuori dagli schemi vi spinge a provare qualcosa che pensavate non vi interessasse.