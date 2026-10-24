Ariete: Oggi dovrete affrontare chi critica una vostra scelta accusandovi di pensare solamente a voi.

Toro: Quando qualcosa non va come previsto forse c’è altro che vi aspetta: il futuro è ancora tutto da scrivere.

Gemelli: Siete carichi e consapevoli delle vostre potenzialità, non permettete a nessuno di metterle in dubbio.

Cancro: Siete in una posizione un po’ scomoda, non volete ferire un amico che ha bisogno di conoscere la verità.

Leone: Dedicate questa giornata a creare uno spazio relax in casa, dove rifugiarvi quando siete un po’ più stressati.

Vergine: Sapete che avete preso troppi impegni, tuttavia c’è sempre tempo per rimediare e potervi organizzare.

Bilancia: In amore fate più attenzione, il vostro partner potrebbe sentirsi trascurato anche se non vi dice nulla...

Scorpione: Fate qualche nuovo acquisto per la gestione della casa: vi servirà per organizzarvi meglio.

Sagittario: Delle parole dette nel modo sbagliato rischiano di trasformare un piccolo diverbio in un litigio più pesante...

Capricorno: Siete delle persone creative e oggi avrete bisogno di nuovi stimoli per non rischiare di annoiarvi.

Acquario: L’aver vissuto un periodo piuttosto pesante vi ha però dimostrato quanto possiate essere coraggiosi e forti.

Pesci: La voglia di uscire fuori dagli schemi vi spinge a provare qualcosa che pensavate non vi interessasse.

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