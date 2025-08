Non farebbe quasi notizia l'ennesimo riconoscimento ad Andrea Arru, ma non è certo ordinario venire premiati sullo stesso palco che ha visto salire l'acclamato Francis Ford Coppola, anch'egli insignito quest'anno della Colonna d'Oro.

A Soverato, in Calabria, si è conclusa la XXII edizione del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte. Passerella di star per l'evento: da Tony Servillo a Margherita Buy, da Kim Rossi Stuart a Serena Rossi.

Il diciottenne Andrea Arru ha ricevuto la Colonna d'Oro come Rivelazione dell'anno. Premiato anche il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa” di Margherita Ferri dove l'attore ploaghese interpreta il ruolo scomodo del bullo nella storia tratta da una vicenda vera.

E non è certo finita qui per l'attivissimo Andrea Arru. In autunno, secondo gli obiettivi di Mediaset, andrà in onda la nuova serie dei Cesaroni con Claudio Amendola nel doppio ruolo di attore e regista e la new entry Ricky Memphis. Tra i volti nuovi dell'amatissima serie che ritorna dopo 11 anni anche l'attore ploaghese.

© Riproduzione riservata