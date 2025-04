Prosegue la rassegna di prosa “Teatri di Prima Necessità – Primavera 2025”. Venerdì 11 aprile, alle 21, sul palco del Civico “Gavì Ballero” di Alghero ci sarà Franco Oppini, cabarettista, attore e comico, nonché componente dello storico gruppo “I Gatti di Vicolo Miracoli” in scena con Miriam Mesturino e Gino Auriuso, che firma la regia di “Buoni o Cattivi? Punti di vista!”, divertente commedia di Riccardo Barbera sull’eterna lotta tra il bene e il male, tra buoni e cattivi in un viaggio dalle origini del mondo ad un ipotetico, e neanche tanto lontano, futuro.

«Uno “zibaldone” semiserio co-prodotto da Torino Spettacoli e Artenova Teatro, che prende in prestito personaggi dalle Sacre Scritture, da Boccaccio, Shakespeare, Pirandello e Woody Allen, per indagare su una società in cui la comunicazione ci ricopre con messaggi contraddittori rendendo arduo distinguere tra realtà e finzione. Uno spettacolo che scandaglia il teatro e la letteratura di tutti i tempi con un ritmo incalzante in cui l’ironia è imperante, ma lascia spazio a momenti di pura e intensa teatralità», si legge in una nota.

