Lui è uno dei più rinomati batteristi metal del Brasile, famoso in tutto il mondo. Aquiles Priester si esibirà a Porto Torres, con la sua gigantesca batteria, il prossimo 17 febbraio con inizio alle 19 presso il teatro comunale Andrea Parodi, per regalare al pubblico una performance tutta originale frutto dell’esperienza maturata negli anni.

L’evento, inserito nell'ambito della seconda edizione di Bateras Beat Drum Festival, è organizzato dall’associazione culturale Pino e gli Anticorpi e Fabrizio Murgia.

Classe 1971, Aquiles Priester, nato a Otjo in Sudafrica, si trasferisce nel 1977 in Brasile dove milita in diverse squadre italiane. Si innamora della batteria all’età di 14 anni dopo aver assistito all’evento Rock in Rio e comincia a suonare con diverse band locali quali The Tropical Band e i Stylo Livre. Nel 1997 fonda gli Hangar di cui tuttora è membro. Fino ad ora ha pubblicato nove album fondendo il trash metal con lo stile brasiliano e ottenendo un ottimo successo.

Nel corso della serata si esibiranno anche il batterista brasiliano Ramon Montagner, la ligure Elisa Pilotti e il romano Andrea Gianangeli.

