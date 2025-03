"Una giuria che già a nominarli mi gira la testa mi da’ il Premio come migliore attore al Concorso Meridiana…" così ha commentato sui social Fabrizio Ferracane dopo il riconoscimento vinto alla XVI edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, nella sezione competitiva Meridiana. L'attore siciliano è il protagonista de "La guerra di Cesare", il primo lungometraggio del regista sassarese Sergio Scavio.

«Grazie a Cesare un personaggio che rappresenta la mia interpretazione più libera senza etichette … auguro a tutti la libertà e non solo quella fisica ma anche mentale … non smettiamo mai di lottare per la libertà di cui abbiamo bisogno».

Girato tra Sassari, l'Argentiera e la miniera abbandonata di Canaglia, “La guerra di Cesare” racconta la ribellione di una guardia carceraria dopo la morte dell'amico Mauro (Alessandro Gazale) che aveva tentato di incendiare un ufficio per protestare contro la chiusura della miniera. Nel cast anche Francesca ventriglia e Luciano Curreli.

Il film è prodotto da Ombre Rosse e Wellsee, in associazione con Metaphyx, in collaborazione con Rai Cinema. La produzione ha potuto contare sul contributo del ministero della Cultura, della Regione Sardegna e sul sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission, della Fondazione di Sardegna e di Roble Factory. La distribuzione nelle sale cinematografiche sarà curata da RS Productions e Mirari Vos a partire dal 22 maggio.

