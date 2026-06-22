Addio a Soleanna, sorella dell’artista Soleandro: «Sarai la mia eterna melodia»Il cantautore di Ploaghe ha annunciato la sua scomparsa ricevendo centinaia di messaggi di affetto
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Le note di "Eterna melodia”, per salutare Anna, la sorella di Soleandro, noto artista di Ploaghe. È deceduta questa mattina a mezzogiorno.
Il cantautore ha annunciato la sua scomparsa nel pomeriggio ricevendo centinaia di messaggi di affetto. «Sei volata in cielo con il cuore fra le mie mani alle 12. Ora sarai per sempre la mia "Eterna Melodia"».
Le condoglianze sono arrivate da ogni parte della Sardegna, parole di vicinanza al cantante, conosciuto per i brani che hanno accompagnato momenti felici ma anche dolorosi di tanti fan. A Soleanna, come spesso Soleandro amava chiamarla, ha voluto dedicare una canzone che suona come una preghiera.