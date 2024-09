«Faccio errori come tutti, ma sono un bravo ragazzo». Dopo le bravate Achille Costacurta, il figlio 19enne di Billy e Martina Colombari, si lascia andare alle confessioni su TikTok.

«Sono stato un anno e sette mesi in un centro penale a Parma», rivela. «Eravamo ragazzi di tutte le età, in camere da 4 ed eravamo in 30. Loro dal Sert prendevano 160 euro a persona e a noi davano massimo un cucchiaino di parmigiano a pranzo e uno a cena, il ketchup e la maionese solo il sabato e la domenica, le bibite solo nei festivi».

«Non potevo uscire e non potevo fare nulla – continua - Ci sono stato dai 15 ai 17 anni. Sveglia alle 7:30, se tu alle 7:45 non eri già a fare colazione avevi una sigaretta in meno, ne avevamo dieci al giorno. Se tutti i partecipanti non erano in fila, non facevano mangiare nessuno. Facevano arrabbiare tutti con chi sbagliava. Robe assurde. Era un posto gestito dalla chiesa. Però questa esperienza dura mi è servita, ma la mia testa è un po’ matta e ogni tanto ci ricasco».

Presto tornerà sui banchi di scuola: «Nella vita ho fatto tante cose, ho fritto in un bar, poi ho lavorato in ufficio. Poi ora mi sono fermato per pensare, il 3 ho un’udienza, poi vado a riscrivermi al liceo». In passato ha fatto uso di droghe, ma «adesso non faccio nulla, smetto anche le canne perché voglio essere bello attivo».

