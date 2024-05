Tanti auguri a George Clooney.

L’attore statunitense, nato in Kentucky il 6 maggio 1961, compie 63 anni.

Un compleanno che la superstar festeggia in Italia, terra da lui amatissima (in Sardegna e sul lago di Como è da sempre un habitué). In questi giorni è stato infatti avvistato a Milano, assieme al collega Adam Sandler, per le riprese del suo prossimo film (trama e titolo per ora segreti), che sarà firmato dal regista Noah Baumbach.

Poi il set si sposterà in Toscana, altra regione del Belpaese molto apprezzata dall’attore, premio Oscar per Syriana nel 2006.

(Unioneonline)

