Tanti auguri a Geppi Cucciari. Nata il 18 agosto 1973 a Cagliari e cresciuta a Macomer, la comica, attrice, conduttrice radio e tv compie oggi 50 anni.

Dopo aver iniziato gli studi universitari a Cagliari, si trasferisce a Milano dove si laurea in giurisprudenza e nel 2001 entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig. Negli anni successivi recita in due spettacoli teatrali e partecipa a diversi programmi in radio, nel 2003 l’esordio in tv nel programma “Zelig”. Tra il 2005 e il 2009 è tra i protagonisti di Zelig Circus ed entra nel cast della sitcom Belli Dentro.

Può vantare anche ruoli in diversi film, il primo è Grande, grosso e… Verdone, e ha scritto due romanzi nel 2006 e nel 2009.

E ancora, in tv: è nel cast di Victor Victoria, conduce le prime due stagioni di Italia’s Got Talent, mentre nel 2012 viene premiata come miglior personaggio televisivo femminile dell’anno.

Dal 14 settembre 2015 è conduttrice del programma radiofonico Un giorno da pecora, prima su Rai Radio 2 poi su Rai Radio 1. Nel corso della sua carriera ha anche condotto Le Iene.

Grande appassionata di basket, Geppi Cucciari fino a 26 anni ha giocato tra C, B e A2 nel San Salvatore Selargius, nell’Elmas e nella Virtus Cagliari.

Nel 2012 ha sposato il giornalista Luca Bonaccorsi, da cui si è separata quattro anni dopo.

