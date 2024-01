Tanti auguri a Bruno Barbieri.

Lo chef emiliano – nato il 12 gennaio 1962 a Medicina (Bologna) - compie oggi 62 anni.

Oggi è uno dei più famosi maestri della cucina italiana, noto al grande pubblico anche per essere uno dei giudici dell’edizione italiana di “Masterchef” e protagonista del programma “Quattro Hotel”. Ma come, dove e quando ha mosso i primi passi ai fornelli?

Tutto comincia alla fine degli anni Settanta, quando si diploma all’istituto alberghiero di Bologna e decide di fare la gavetta sulla nave da crociera “Oceanic”, in navigazione tra Usa, Caraibi e Sudamerica, con la qualifica di “terzo cuoco”.

LE STELLE – Tornato in Italia prosegue la sua formazione in alcuni ristoranti dell’Emilia-Romagna, finché sbarca alla “Locanda Solarola” di Castelguelfo, che per due anni di seguito ottiene due stelle Michelin. Altre due stelle le otterrà con il ristorante “Il Trigabolo” di Argenta (Ferrara), cui andranno ad aggiungersi le stelle conquistate da “L’Arquade – Relais Chateaux Villa del Quar” (in Veneto) e dalla “Grotta” di Brisighella (Ravenna).

In questi anni, anche nei numerosi libri che ha pubblicato, ha più volte rivelato qual è la sua “idea di cucina”. Ovvero. «Quando prepari un piatto, dentro a quel piatto deve esserci il tuo io» e «io attraverso un piatto voglio raccontare chi sono e quello che sono».

(Unioneonline/l.f.)

