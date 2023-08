Le Vibrazioni tornano in Sardegna, e nello specifico in Gallura, dove si esibiranno domani, sul palco allestito presso il campo sportivo di Abbiadori, a partire dalle 22, ospiti del Consorzio Costa Smeralda col patrocinio del Comune di Arzachena.

Il concerto, a ingresso libero, rientra nel calendario degli eventi estivi del consorzio, che per l’occasione metterà a disposizione due navette, che partiranno dal parcheggio dei bus, da Porto Cervo, dalle 20.30 fino al termine dello spettacolo.

Uno show nel quale Le Vibrazioni ripercorreranno la loro ventennale e intensa carriera, decollata nella primavera del 2003, col successo del singolo “Dedicato a te”, Disco di Platino in poche settimane. La band milanese nata nel 1999 dall’incontro tra quattro amici accomunati dalla passione per il rock e gli anni ’70, Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, rappresenta, infatti, una delle più longeve del panorama musicale italiano, con, all’attivo, cinque album e numerose vette in classifica, forti, Sarcina e compagni, di 30 singoli in top 20 e oltre un milione di copie vendute.

Al termine del concerto, la serata proseguirà col dj set della trasmissione storica di Radio 105, “Lo Zoo di 105”.

