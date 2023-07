Una nuova data si aggiunge al ricco palinsesto eventi che quest'anno San Teodoro presenta per la lunga stagione estiva, con l'obiettivo di replicare i successi che hanno riempito le piazze fino ai mesi invernali.

Sabato 8 luglio alle alle 21.30 in piazza Gallura sarà protagonista l'attore, cabarettista, comico, presentatore, imitatore e conduttore Max Giusti con lo spettacolo a Tutto Max. Noto ai più piccoli per avere prestato la voce ad uno dei cattivi più famosi del cinema di animazione nella saga "Cattivissimo me" e dei suoi spin-off, promette una sera scintillante, in cui racconterà gli episodi della sua fortunata carriera e delle sue origini sardo/marchigiane, che lo hanno portato ad essere uno degli elementi più poliedrici della scena italiana.

