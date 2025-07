Ariete: Queste giornate calde vi invitano a rallentare. Recuperate bene le energie e ascoltate di più chi vi sta vicino.

Toro: Periodo particolarmente impegnativo? Emozioni dolci e piccoli piaceri renderanno le giornate più leggere.

Gemelli: In arrivo per voi nuovi incontri e dialoghi stimolanti: sfruttate la situazione per fare chiarezza nei rapporti.

Cancro: È tempo di bilanci emotivi. Non abbiate paura di lasciare andare tutto quello che non vi fa bene…

Leone: La fortuna è sempre più con voi: siete al centro della scena. Brillate, ma senza dimenticare l’empatia!

Vergine: Ordine e intuizione si alleano fra loro. Momento perfetto per risolvere le questioni lasciate in sospeso…

Bilancia: Cercate il perfetto equilibrio tra dovere e piacere. Una scelta di cuore porterà presto nuova serenità.

Scorpione: L’estate accende la vostra passione, ma attenti agli eccessi. Mantenete il controllo delle emozioni...

Sagittario: Il desiderio di evasione è davvero alle stelle. Viaggiate o sognate: l’importante è nutrire sempre la mente.

Capricorno: In questo periodo siete più aperti del solito: approfittatene per rafforzare legami e godervi di più l’estate.

Acquario: Una bella intuizione vi guida verso un cambiamento. Seguitela subito: è il momento ideale per muoversi!

Pesci: La vostra sensibilità è un faro. Usatela a pieno per comprendere meglio voi stessi e tutti coloro che vi amano.

© Riproduzione riservata