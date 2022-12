Torna a Pula la musica gospel: il 27 dicembre alle 20, sul palco del Teatro Maria Carta in viale Nora direttamente dagli Stati Uniti saliranno sul palco i South Carolina Mass Choir. Il prestigioso coro proveniente dal Sud Carolina, fondato alla fine degli anni Novanta e diretto da Michael Brown, porterà a Pula il proprio repertorio per un concerto avvincente per il quale si preannuncia il sold out.

La corale del South Carolina, nata con l’obiettivo di dare spazio ai molti appassionati della musica gospel in cerca di un’occasione per esprimere il proprio talento, è diventata col passare degli anni una realtà interessante, capace di scavare a fondo nella cultura di questo genere di musica nato proprio negli Stati Uniti. I South Carolina Mass Choir porteranno sul palco di Pula non solo le forme più moderne del gospel, ma anche quelle più tradizionali, riconducibili agli albori di questo genere legato a filo doppio alla cultura afroamericana.

Il concerto che si terrà al Teatro Maria Carta fa parte del cartellone degli appuntamenti natalizi organizzati in paese.

