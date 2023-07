Inizia oggi, 12 luglio, proseguendo fino al 16, la V edizione del “Be in the Move Festival, Garibaldi, memoria e attualità in dialogo”, organizzato dalle compagnie GentiArrubiaTeatro e Mangano-Massip.

Un Festival di teatro, teatro gestuale, danza e teatro di figura, distribuito tra diverse locations, in natura, in spiaggia, in piazza, in orario serale e mattutino.

Durante la manifestazione avranno luogo vari spettacoli e performance messe in scena da compagnie di fama internazionale, che animeranno le vie e vari luoghi suggestivi dell’isola, coinvolgendo il pubblico in attività partecipate. Per questa edizione, scrivono gli organizzatori, «abbiamo deciso di concentrarci sulla resilienza. In questo tempo di turbolenze e crisi successive crediamo che l'arte possa essere un luogo di pace sospesa, effimero nella sua fragilità e che offre un momento di riflessione comune tra tenerezza e rivolta. Una sosta essenziale che ci permette di riprendere fiato e di ricostruire in modo diverso».

Il festival inizia oggi con il laboratorio “cantieri di ricerca artistica”, gratuito e aperto a tutti, avente come tema la danza, il teatro e il circo di improvvisazione, seguito da una serie di performance e improvvisazioni lungo le vie del centro storico. Nei giorni a seguire si terranno performance presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena, su varie spiagge dell’Isola, in Piazza Ferraccio, sull’isola di Caprera, sulla scogliera di Punta Tegge, lungo le vie di tutto il centro storico. Tra le varie manifestazioni ci saranno le performance della compagnia Mangano-Massip, che si terranno giovedì 13 luglio presso la scogliera di Punta Tegge, sabato 15 in Piazza Ferraccio e a chiudere domenica 16 luglio, alle ore 22, in Piazza della Chiesa di Santa Maria Maddalena.

© Riproduzione riservata