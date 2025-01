A Golfo Aranci arriva Fausto Leali. Dopo i concerti pop di Collage, Famao e Fred De Palma, il 5 gennaio, con inizio alle 18.00, protagonista del cartellone sarà la voce graffiante di pezzi entrati nella storia della musica italiana. “A chi”, “Deborah” fino ai sanremesi “Io amo”, “Mi manchi” e “Ti lascerò” sono tra i pezzi più amati del repertorio di Leali.

Dai concerti agli spettacoli per bambini: lunedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, sarà poi la volta del Disney Show. La tensostruttura in Piazza Cossiga lo ospiterà dalle 18. Sul palco le voci di Alessio e Serena Cartamantiglia, ( da quattro anni corista di Renato Zero), ballerine, professioniste e i magici personaggi Disney.

Lo spettacolo, un vero e proprio musical di due ore, mette in scena i cartoni animati dagli anni ‘50 in poi, da Cenerentola al Re Leone, da Aladino a Frozen, dalla Sirenetta a Oceania, con Minni sul palco per unire ogni storia.

I due spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, sono inseriti nel ricco calendario Golfo Aranci Mon Amour, e organizzati dalla RG Music di Renato e Gianni Piccinnu e da Vadilonga con il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci.

