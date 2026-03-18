Dodici affreschi della crisi della società civile italiana, narrati per voce e chitarra: dopo la tappa legnanese di stasera, arriverà anche a Cagliari la tournée di Luca Maciacchini per "Nuovo Cantacronache vol. 9", ultimo lavoro discografico del poliedrico cantautore e attore varesotto, uscito lo scorso 6 marzo per l'etichetta Cenacolo di Ares. Un disco politico e polemico, che andrà in scena alle 19:30 di venerdì 20 al Teatro Houdini, in via Molise 2.

Con lo show del capoluogo promosso dall'associazione Intrecci d'Arte, Maciacchini eseguirà per intero il nuovo album, che arriva a distanza di due anni dall'ultimo "La Farmacia Potrebbe Anche Non Esserci". Epigono contemporaneo del teatro-canzone d'invenzione Gaberiana, l'artista prende ispirazione tanto dal "Signor G" quanto dal grande, incompreso e mai disimpegnato Bertolt Brecht, come anche dal leggendario collettivo torinese Cantacronache, dando vita a un lavoro crudo e impegnato, nella denuncia di mali tipicamente italici e purtroppo sempre attuali.

Dallo sfruttamento del lavoro ai crimini di banche e finanza, dall'amianto che ancor oggi miete vittime all'emergenza dei femminicidi, Maciacchini dipinge una società privata della giustizia, eppure bisognosa di essa più che mai. Nell'abituale duetto di voce e chitarra, l'autore si muove con l'ironia tagliente e la capacità riflessiva che da sempre ne caratterizza l'arte, in bilico tra i canoni del cantautorato e le derive indie e folk, forte di una decisa espressività teatrale.

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