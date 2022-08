Confermate anche per l’anno scolastico 2022-23 le agevolazioni tariffarie per gli studenti che utilizzano i mezzi di trasporto pubblico locale. Lo ha deciso la Giunta regionale sarda con una delibera proposta dall’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde.

Sono state stanziate risorse aggiuntive (3 milioni di euro) a quelle (13 milioni) già previste, per un totale di 16 milioni di euro.

“Si tratta di un’importante misura – spiega l’esponente della Giunta Solinas – che mira a favorire la mobilità sostenibile e a contrastare la dispersione scolastica, attraverso la promozione dell'utilizzo del mezzo pubblico da parte degli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari, mediante riduzione del costo dell'abbonamento per l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale”. Una misura, continua l’assessore Todde, “che assume un ruolo fondamentale nell’attuale difficile congiuntura economica, contribuendo alla riduzione dei costi a carico delle famiglie degli studenti”.

I DETTAGLI – Gli studenti di ogni ordine e grado con Isee familiare non superiore a 25.500 euro, al momento dell’acquisto dell'abbonamento personale mensile, integrato o annuale per tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ferro e via mare, pagheranno solo il 20% del costo totale, usufruendo di un abbattimento del prezzo dell’80%.

La stessa agevolazione è riconosciuta anche, a prescindere dal reddito, a partire dal terzo figlio studente appartenente a un nucleo familiare con almeno tre figli studenti. Tutti gli altri aventi diritto, con reddito superiore al valore corrispondente Isee di euro 25.500, pagheranno il 40% del costo totale dell’abbonamento usufruendo di una riduzione del 60%.

