Oltre un miliardo di euro gli investimenti ammessi a detrazione in Sardegna per il Superecobonus 110 per cento. Sono gli ultimi dati aggiornati al 31 maggio dall'Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Circa il 68 per cento si riferisce a lavori già conclusi per un totale di 708 milioni di euro. Le asseverazioni (i documenti tecnici rilasciati da professionisti abilitati per attestare i requisiti per potere fruire del bonus) presentate sono state quasi seimila. La maggior parte degli interventi ha riguardato le villette (edifici unifamiliari) con investimenti per 484 milioni di euro con quasi 4.000 certificati.

A questi si devono aggiungere le richieste per unità immobiliari funzionalmente indipendenti: quasi 175 milioni con 1.544 asseverazioni. Molte ristrutturazioni anche nei condomini: quasi 382 milioni con il 64 per cento degli interventi già realizzati e 449 richieste certificate. L'investimento medio è di 804mila euro per gli edifici con più appartamenti.

Mentre in generale si ferma a 122mila euro la spesa per una villetta più i 113mila euro per edifici funzionalmente indipendenti. I numeri, incrociati con quelli delle organizzazioni di settore come la Cna, spiegano e testimoniano la ripresa nell'Isola del settore costruzioni con dati superiori addirittura a quelli registrati prima della pandemia.

