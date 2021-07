Per le piccole e medie imprese sarde che intendono avvalersi dei fondi previsti dal Decreto Liquidità c’è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per fare domanda.

La proroga è stata disposta dal Decreto Sostegni bis, dopo l’ok della Commissione Europea arrivato lo scorso 29 giugno.

Le modifiche al funzionamento del fondo sono relative alle operazioni presentate a partire dal 24 giugno e deliberate a partire dal primo luglio.

Tra le diverse novità, alcune riguardano le operazioni fino a 30mila euro: la copertura della garanzia diretta passa dal 100% al 90%; la copertura massima dei confidi passa dal 100% al 90% dell’operazione finanziaria con riassicurazione/controgaranzia dal fondo al 100%; abolizione delle previsioni relative al tasso di interesse massimo applicabile.

Per quanto concerne invece le operazioni superiori ai 30mila euro: la copertura della garanzia diretta passa dal 90%, mentre la durata massima delle operazioni garantite passa da sei a otto anni con la possibilità di richiedere il prolungamento fino al nuovo limite temporale per le domande già approvate (a copertura invariata per le operazioni di garanzia diretta).

I dettagli nella pagina relativa al Dl Liquidità sul sito dedicato ai fondi di garanzia del ministero dello Sviluppo economico.

