L’Assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato le disposizioni per la presentazione delle domande di sostegno e pagamento per la "Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" - annualità finanziaria 2023.

Possono beneficiare dell’aiuto gli imprenditori agricoli singoli o associati; le organizzazioni di produttori del settore viticolo; le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola; i consorzi di tutela e valorizzazione dei vini DOP e IGP autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

La domanda di sostegno dovrà essere presentata entro il 29 aprile 2022 esclusivamente online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

La compilazione e la presentazione delle domande può essere effettuata tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) accreditati da OP AGEA che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari; tramite i liberi professionisti che hanno avuto un mandato scritto da parte dei beneficiari; direttamente dal produttore.

Entro 7 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande il CAA o il libero professionista hanno l’obbligo di trasmettere, unitamente alla domanda, tutta la documentazione cartacea al Servizio territoriale competente per territorio dell’Agenzia ARGEA tramite la propria Pec.

