Scatterà il 22 settembre il click day per l’assegnazione dei 5 milioni di euro sottoforma di contributi a fondo perduto riservati alle imprese dei settori tessile, moda e accessori.

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del direttore del ministero del Sviluppo economico con cui sono stati definiti i termini per presentare le richieste.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa.

Come ha spiegato il Mise, "le domande, da sottoscrivere tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale in modalità persona fisica, devono essere corredate dalla proposta progettuale e dall’ulteriore documentazione indicata nella domanda medesima. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame”.

Il contributo a fondo perduto verrà concesso alle imprese beneficiarie nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili, che dovranno essere complessivamente non inferiori 50mila euro e non superiori a 200mila euro.

Gli incentivi sono elargiti a sostegno di investimenti nel design, nell’innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del made in Italy.

In particolare, potranno essere agevolati i progetti che favoriscono l’innovazione dei processi produttivi attraverso l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari, programmi informatici e licenze software, nonché la creazione e l’utilizzo di tessuti innovativi derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati.

L’incentivo mira, inoltre, a supportare la formazione dei lavoratori.

