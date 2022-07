Assegnati in Sardegna per il 2022 i contributi per gli interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari che ammontano a 250mila euro, forfettari, destinati all'attività annuale istituzionale delle associazioni e dei complessi musicali bandistici.

Previsti contributi per l'attività dei gruppi strumentali di musica sarda, dei gruppi corali polifonici, dei gruppi folcloristici isolani, regolarmente costituiti, senza fine di lucro e operanti in modo continuativo da almeno un anno. Finanziati anche i corsi di musica per le stesse associazioni che operino da almeno due anni.

All'avviso per partecipare all'assegnazione dei contributi scaduto il 30 aprile scorso, hanno partecipato 231 organismi, di cui 223 ammessi. Assegnato inoltre alle associazioni beneficiarie per l'annualità 2021/2022, un contributo aggiuntivo di 150mila euro per i corsi musicali, da svolgersi nel periodo da ottobre a dicembre 2022.

(Unioneonline/D)

***

Consulta l’elenco degli incentivi

© Riproduzione riservata