Una borsa di studio da seimila euro all’anno rinnovabile per tre anni: Amazon decide di investire sulle studentesse dell’Università di Cagliari nell’ambito del programma “Women in innovation”, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Nell’iniziativa sono coinvolti anche il Politecnico di Milano, quello di Torino e l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

I finanziamenti hanno lo scopo di “incentivare e aiutare le giovani donne meritevoli a intraprendere un percorso di studi e a soddisfare la propria ambizione di lavorare nel settore dell’innovazione e della tecnologia” e verranno assegnati sulla base di parametri di merito e di reddito.

Il colosso dell’e-commerce metterà a disposizione anche una mentor, una manager che aiuterà la beneficiaria a sviluppare competenze utili per il lavoro futuro.

Possono concorrere all’assegnazione della borsa di studio le studentesse in possesso dei seguenti requisiti: siano immatricolate per la prima volta all’anno accademico 2021/2022 nel corso di laurea in Ingegneria elettrica, elettronica e informatica e abbiano conseguito almeno 17 crediti formativi con una media ponderata degli esami non inferiore a 25/30.

Le domande dovranno essere inviate all’Università degli Studi di Cagliari entro il prossimo 11 marzo.

I dettagli nel bando pubblicato sul sito dell’ateneo.

