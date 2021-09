L'Agenzia Laore Sardegna ha aperto i termini per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale per il ristoro dei danni alle colture, causati dalle gelate che si sono verificate in tutta l’Isola dal 7 al 9 aprile di quest’anno.

Possono fare richiesta dell’aiuto le piccole e medie imprese che, a causa del maltempo, hanno subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile del 2021 rispetto a quella media dei tre anni precedenti o dei cinque anni precedenti escludendo il valore più basso e quello più elevato e che – all’epoca – non erano in possesso di alcuna copertura assicurativa sul rischio gelo/brina.

Le domande, insieme alla tabella di calcolo dell’indennizzo appositamente compilata, dovranno essere inviate esclusivamente online alla Pec di Laore entro il prossimo 15 ottobre.

La registrazione che precede la domanda dovrà essere inoltrata almeno 48 ore prima della scadenza.

I dettagli nel bando pubblicato sul sito di Sardegna Agricoltura.

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall’azienda, è previsto un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’agricoltore.

