È stato pubblicato il bando finalizzato a incentivare le piccole e medie imprese per la realizzazione di infrastrutture di ricarica lungo le principali reti viarie della Sardegna.

Il finanziamento consiste in un contributo a fondo perduto fino al 75% dei costi ammissibili e a un massimo di 30mila euro a proposta.

"Grazie al bando andiamo a rimuovere uno degli ostacoli alla scelta del consumatore, con evidenti riflessi sulla tutela dell'ambiente. L'infrastruttura di ricarica carente è infatti ritenuta disincentivante nel passaggio al veicolo elettrico e come tale allontana la propensione all'acquisto", spiega l'assessore regionale dell'Industria, Anita Pili, evidenziando l'importanza del bando da 2,4 milioni di euro, finanziato con risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

"Prosegue l'importante azione della Regione volta a integrare la mobilità elettrica nel tessuto urbano ed extraurbano in un'ottica di sviluppo ecosostenibile . Non possiamo immaginare - prosegue l'esponente della Giunta regionale - un modello di sviluppo sostenibile per la Sardegna senza utilizzare tutte le leve necessarie a contrastare gli effetti dannosi dei cambiamenti climatici. Un ruolo fondamentale, in questo senso, lo avranno i trasporti, ma affinché la mobilità elettrica sia un valido alleato dell'ambiente servono infrastrutture di ricarica che consentano un utilizzo ottimale e sistematico dei veicoli elettrici", conclude l'esponente della Giunta Solinas.

Al fine di garantire una distribuzione territoriale funzionale all'interconnessione regionale, sarà finanziata almeno una proposta ammissibile ricadente in ciascun comune confinante con una delle reti viarie considerate strategiche: SS 131, SS 131dcn, SS 729 (Nuova Sassari-Olbia), SS 130, SS 125, SS 554 e SS 195.

Nello specifico, le infrastrutture di ricarica elettrica dovranno essere integrate con un sistema di generazione da fotovoltaico già in esercizio al momento della presentazione della domanda e con un sistema d'accumulo (Micro grid).

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9 del 25 maggio e fino alle 14 del 28 settembre esclusivamente attraverso il sistema SIPES RAS (la procedura è valutativa a sportello).

I dettagli nel bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata