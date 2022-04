Nuove assunzioni nella sanità. L’azienda ospedaliera “Brotzu” di Cagliari ha bandito una serie di bandi per medici, chimici e ingegneri clinici.

Il primo bando è una selezione per titoli, comprensiva di colloquio, per la copertura a tempo determinato di posti di dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale. Si richiede il possesso della laurea in medicina e chirurgia, l’iscrizione all’Albo dell’ordine dei medici, la specializzazione nella disciplina di chirurgia generale o equipollente. Le domande di partecipazione a questa selezione dovranno pervenire entro sabato 23 aprile.

Rimanendo nel profilo professionale medico l’Azienda ospedaliera cagliaritana ha indetto le procedure per il conferimento degli incarichi quinquennali per direttori di tre sue strutture complesse: immunoematologia e centro trasfusionale (disciplina di medicina trasfusionale), radiologia (disciplina di radiodiagnostica) e anatomia patologica (disciplina di anatomia patologica). Martedì 26 aprile scadono i termini per la trasmissione delle domande.

Bandito anche un concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di tre posti di dirigente chimico nella disciplina di patologia clinica. Le domande dovranno essere presentate entro martedì 26 aprile. L’avviso è nella Gazzetta ufficiale 24 di venerdì 25 marzo. L’ultimo bando è una selezione, per titoli e colloquio, che prevede la copertura a tempo determinato di posti di ingegnere clinico. Tra i requisiti si richiede la laurea in ingegneria biomedica o clinica o di informatica o ingegneria (elettrica, informatica) o equipollenti; abilitazione all’esercizio professionale e iscrizione all’Albo dell’ordine degli ingegneri. Le domande scadono mercoledì 27 aprile.

I testi integrali di tutti i bandi, con la dettagliata indicazione dei requisiti richiesti ai candidati e delle procedure concorsuali, sono consultabili nel sito internet www.aobrotzu.it.

