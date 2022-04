Argea (Agenzia regionale per il sostegno all’agricoltura) ha aperto i termini per la compilazione ed il rilascio, da parte dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati, attraverso il portale SIAN, delle domande di pagamento, per l’annualità 2022, degli aderenti alla ex Misura 221 “Imboschimento dei terreni agricoli”.

Copia cartacea della domanda dovrà essere presentata al Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio entro il 1° luglio 2022.

Le domande di conferma possono essere presentate (rilasciate) con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto alla data del 16 maggio 2022.

In tal caso l’importo, al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, verrà decurtato dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande rilasciate oltre il 10 giugno 2022 sono irricevibili.

Tutti i dettagli nel bando pubblicato sul sito della Regione Sardegna.

