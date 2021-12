Tra i migliori manager emergenti al mondo e re indiscusso della cybersecurity. Così la rivista americana “Forbes” descrive il sassarese Simone Dore dedicandogli una pagina.

Il 30enne, che vive a Milano, sta scalando le classifiche imprenditoriali con la “Nexim”, la sua azienda di telecomunicazioni: solo nel 2021 ha registrato una crescita del 750 per cento.

Dore controlla una rete che gestisce in Italia 8.600 chilometri di fibra ottica, 27 centrali con apparati propri e 4 data center. Gli uffici sono in varie città come Milano, Sassari, Roma, Napoli, Tortona, Verona, ma anche Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Londra, New York, Dubai, Riad e Gedda.

“Nexim” è stata inoltre scelta per proteggere il G20 di Napoli e quindi il G7.

Dopo l'autorizzazione del RIPE (registro Internet regionale per l'Europa, il Medio Oriente e parti dell'Asia centrale), “Nexim Italia” ha potuto aprire il primo Internet Exchange in Sardegna, a Sassari, con il nome di SARDIX "Sardegna Internet Exchange", un luogo dove gli operatori possono scambiare traffico gratuitamente.

Ma il sassarese non si ferma e sta lavorando a un nuovo traguardo: richiamare aziende d'eccellenza per costituire un vero polo tecnologico nella sua città d’origine.

(Unioneonline/s.s.)

