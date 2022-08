Gli atleti di Settimo San Pietro Stefano Caredda, Enrico Pitzalis e Paolo Perra partecipano ad Oxford, in Inghilterra, a rappresentare la Sardegna nei Giochi Europei per trapiantati e dializzati. E Pitzalis oggi ha conquistato la medaglia di bronzo nel tennis. Alla manifestazione partecipano 400 atleti di tutta Europa.

Stefano Caredda è invece impegnato nel ciclismo, mentre Paolo Perra nel petanque, una specialità nel gioco delle bocce.

“I nostri atleti – dice il sindaco Gigi Puddu - da anni ormai sono impegnati in prima persona nel diffondere il messaggio dell’importanza della donazione. Un messaggio di ritorno alla vita anche attraverso l’importante veicolo dello sport. A loro un bocca a lupo per questo impegno sportivo che li gratifica in prima persona e che gratifica tutto il paese”.

