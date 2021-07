Imprenditore, agente sportivo, vlogger (video blogger), Samuele Mura, 33 anni di Jerzu, vive a Londra dal 2013 dove ha fondato la Traslo, un’azienda di traslochi internazionali. Dopo due anni di lavoro dalla Sardegna da remoto per un’azienda inglese di trasporti Mura ha le prime intuizioni. «Quest’esperienza mi ha permesso di notare un “gap” nel mercato e cioè il fatto che pochi si occupavano di traslochi internazionali, che erano però molto richiesti - spiega – ho deciso così di fondare Traslo: utilizzando i soldi risparmiati del precedente lavoro per aprire un sito, registrare il nome e, grazie ad alcuni vecchi clienti che mi hanno seguito, sono partito con il primo trasloco. Quanto guadagnato l’ho poi investito e, tramite il passaparola, ho iniziato a costruire una rete di clienti in tutta Europa».

La crescita

La Traslo è composta da un team di dieci persone nella sede londinese. «Incidentalmente siamo quasi tutti sardi, una simpatica coincidenza, nessun campanilismo dietro, a cui però nel tempo si sono aggiunti anche alcuni colleghi inglesi». Il 2020, nonostante il Covid e la Brexit, è stato per la Traslo l’anno migliore in termini di crescita, chiuso con un fatturato di circa 1.300.000 euro, e un aumento rispetto al 2019 del 9 per cento. Nei primi sette mesi del 2021 si registra una crescita del 45 per cento in più rispetto allo stesso periodo del 2020. «Non nego che, come per tutti, l’ultimo anno sia stato difficile, soprattutto qui nel Regno Unito dove, all’emergenza causata dal Coronavirus, si sono aggiunti anche tutti i cambiamenti che la Brexit comporta e comporterà nei prossimi mesi. Da un lato però banalmente realtà professionali attive nel settore trasporti hanno acquisito sempre più importanza e autorevolezza».

Vlogger e procuratore

Mura dal 2017 racconta il suo percorso imprenditoriale in un vlog. Ha poi coronato il sogno di lavorare nel mondo del calcio diventando Agente sportivo. Con la Traslo effettua diversi traslochi per calciatori importanti, collabora con squadre come il Crystal Palace Football Club e parallelamente, i video del suo vlog attirano l’attenzione dell’imprenditore vinicolo e direttore sportivo Fabio Cordella con il quale inizia a collaborare per alcuni eventi sportivi.

Dopo aver preso il patentino di procuratore sportivo il trentenne di Jerzu entra all’interno dell’agenzia sportiva Stars & Partner per la quale oggi si occupa in qualità di FA Intermediary, l’equivalente della figura dell’Intermediario Figc, di seguire il mercato calcistico inglese e in particolar modo il settore under 23, under 21 e under 18, per individuare potenziali calciatori da segnalare a club italiani. «Mi reputo fortunato per aver realizzato il sogno adolescenziale di lavorare nel mondo del calcio, soprattutto nell’ambito giovanile, settore sul quale sono convinto sia necessario puntare sempre più».

Francesca Lai

© Riproduzione riservata