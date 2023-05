Hanno preso un volo per Londra solo per poter assistere al corteo per la cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

«Un diretto Ryanair da 27 euro, abbiamo anche buttato due biglietti acquistati precedentemente perché era previsto lo scalo».

Elena Sollai di Villasor, Michela di Orgosolo, Roberta Mirigliani e Luigina (entrambe di Cagliari) si sono accampate con una tenda venerdì alle prime ore del mattino.

«Non è la prima volta che partecipiamo ad eventi del genere, siamo andati l’anno scorso al Giubileo della Regina Elisabetta e abbiamo capito che bisogna arrivare con largo anticipo per poter avere un posto in prima fila», spiega all’Unione Sarda Elena Sollai.

«Sono eventi storici, a cui è molto bello assistere. Gente che arrivava da tutte le parti del mondo, ottantenni che erano lì accampati da tre giorni. Persone vestite con i colori della bandiera o avvolte nelle bandiere, gli inglesi sono incredibili».

(Foto concessa)

Il posto in prima fila lo hanno guadagnato con le unghie e con i denti, e non se lo sono lasciato scappare: «Ci davamo i turni per andare in bagno, doveva sempre rimanere qualcuno a mantenere il posto».

Per farsi riconoscere, hanno piazzato un grembiule piegato con lo stemma dei Quattro Mori sopra la tenda: «Attirava tantissimo, è uno stemma che piace molto ed è riconosciuto in tutto il mondo. Attirava molto più della bandiera americana dei nostri vicini. In tanti, non solo sardi, si sono fermati a parlare con noi. Incuriositi anche e soprattutto dal fatto che fossimo in quattro donne».

Altri sardi incontrati? «Sì in molti, come detto si fermavano appena vedevano i Quattro Mori. Una in particolare è stata con noi a lungo: una ragazza di Cabras che vive in California ed era a Londra per lavoro, è amica di Elisabetta Canalis ci ha detto».

(Foto concessa)

Ma a spingerle a fare questo viaggio non è stata l’ammirazione per Re Carlo, quanto in generale quella per la Corona britannica e per questi eventi, che le quattro donne sarde non vogliono mai farsi sfuggire: «Noi non vogliamo Carlo, vogliamo William e torneremo per la sua incoronazione. E poi Camilla… Sì, va bene, ma era Diana quella che avremmo voluto».

Elena, Michela, Roberta e Luigina sono ancora a Londra, hanno deciso di restare qualche giorno in più. Torneranno in Sardegna martedì: «Ma ora non siamo più accampate in tenda...».

