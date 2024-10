Evento dedicato alla musica e alle tradizioni ieri sera a Lecco, all’Associazione dei Sardi “Amsicora”.

Protagonista dell’iniziativa, realizzata dal presidente Giuseppe Tiana e da tutti i soci in collaborazione con il Comune, la rappresentante per eccellenza della musica sarda, Maria Giovanna Cherchi, in un viaggio tra le note più antiche e quelle conosciute del suo repertorio.

La cantante bolotanese, per la prima volta all’ Auditorium Sandro Pertini, accompagnata al pianoforte da Maurizio Bizzarro e alla chitarra da Federico Fresi ha cantato per 2 ore ricordando l’importanza della presenza dei Circoli Sardi come ambasciatori di cultura nel mondo.

Alla manifestazione anche Bastianino Mossa, Presidente della Fasi, che ha presentato i numerosi progetti della Federazione e riconosciuto il grande lavoro del Circolo Amsicora.

