Prestigioso terzo posto per la cagliaritana Barbara Dessì ai Campionati del Mondo di Bridge che si sono disputati a Salsomaggiore Terme (Parma).

Alla manifestazione organizzata dalla World Bridge Federation che si tiene con cadenza biennale, Dessì ha conquistato il bronzo dopo essere giunta in semifinale in coppia con il marito Leonardo Cima. Nel complesso l’Italia, pur lontana dagli irripetibili fasti del mitico Blue Team, ha ottenuto un ottimo risultato di squadra; tre delle quattro squadre hanno superato il barrage iniziale entrando nella final eight, e la squadra Mixed, coppie miste.

A Salsomaggiore si sono disputate quattro manifestazioni parallele: la più importante, il torneo Open – anche noto come Bermuda Bowl – è stato vinto dalla Svizzera che ha battuto in un finale al cardiopalmo l’Olanda: solo all’ultima mano l’incontro si è deciso a favore dei rossocrociati. La finale ha dato luogo a uno scontro in qualche modo fratricida, perché una delle migliori coppie olandesi si è naturalizzata Svizzera e quindi giocava contro i suoi vecchi compagni.

Il torneo Ladies è stato vinto dalla Svezia in finale sulla Turchia, il torneo Seniores (giocatori over 64) è stato appannaggio della Polonia che ha sconfitto in finale l’India, mentre il torneo Mixed, cioè riservato alle coppie miste, se l’è aggiudicato la Francia che si è imposta in finale sugli Stati Uniti.

Due rappresentative russe (Ladies e Mixed) si erano aggiudicate il diritto di partecipare, ma la World Bridge Federation ha deciso, “in accordo con l’intera comunità sportiva mondiale, di non ammettere la Russia come sanzione legata all’invasione dell’Ucraina”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata