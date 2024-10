C'è una Sardegna che sa parlare al mondo attraverso il suo design, una terra che racconta le sue tradizioni con eleganza e prestigio. Con questo spirito Redfish Adv, l’agenzia di comunicazione di Sassari guidata da Giovanni Murgia, conquista il Silver Award ai Muse Design Awards 2024 di New York per il packaging destinato ai vini della linea Monogram delle Tenute Gregu. Non solo un riconoscimento alla bellezza visiva, ma alla capacità del design di elevare un prodotto, di renderlo ambasciatore di un intero territorio.

I MUSE Design Awards sono una competizione internazionale dedicata al riconoscimento di lavori di design eccellenti e originali provenienti da tutto il mondo. Con la missione di onorare, celebrare ed elevare gli innovatori del design eccezionali, MUSE rappresenta anche un palcoscenico chiave per scoprire le stelle emergenti nel campo dell’architettura, del design di interni, di prodotto, di paesaggio, di illuminazione, di arredamento e di moda a livello globale.

Nel caso delle Tenute Gregu, il packaging diventa una vera e propria narrazione visiva: il monogramma di famiglia al centro del design non è un semplice ornamento, ma un simbolo che racchiude la storia e l’identità dell’azienda vinicola. Il design creato da Redfish Adv porta con sé i colori, le forme e i materiali che non solo esaltano l’eleganza del prodotto, ma lo proiettano nei mercati internazionali, affascinando un pubblico esigente.

«Il packaging in questo progetto non rappresenta solo una veste grafica ma un contributo al patrimonio di stili e cultura dell’Isola che racconta. Ogni bottiglia rivela infatti un pezzo di storia, un frammento della memoria nella famiglia Gregu, portato nel mondo attraverso il design», questa la motivazione con cui la giuria internazionale dei Muse Design Awards 2024 ha consegnato il prestigioso Silver Award.

Il riferimento alla unicità del design grafico si è legato alla particolarità del prodotto. Uno dei tre vini oggetto dello studio grafico, il Pitraia, ottenuto con uve vermentino di Gallura, (vendemmia tardiva) e con una lavorazione attenta, si è appena aggiudicato i Tre Bicchieri del Gambero Rosso.

Un riconoscimento che evidenzia come il design diventa un vero strumento di internazionalizzazione per i prodotti del territorio. La sfida di Redfish non è solo quella di creare un'etichetta elegante, ma di rendere il prodotto ambasciatore della Sardegna nel mondo. «Il progetto ha voluto infatti essere un tributo alla storia della famiglia Gregu – dice Giovanni Murgia, direttore creativo di Redfish - Abbiamo voluto creare un packaging esclusivo, ricco di significati; simbolo di eleganza e tradizione. Le scelte cromatiche, i materiali e le lavorazioni raffinate sono pensati per posizionare questi vini nella fascia alta del mercato, conquistando i palati e gli occhi degli appassionati più esigenti».

