Il circolo sardo “Antonio Segni” di La Plata, in Argentina, compie 34 anni.

Dalla sua fondazione, ricorda la presidente Giovanna Signorini Falchi, “il gruppo dirigente e i soci si sono impegnati a mantenere vive le proprie radici, trasmettendo il nostro valore identitario alle nuove generazioni”.

Diverse le attività organizzate e promosse dall’associazione: dalle conferenze ai corsi di italiano e di cucina sarda, dalle mostre di artigianato sardo agli eventi culturali.

Il compleanno numero 34 si è svolto in piazza Isola di Sardegna, all’interno di un parco in cui sono stati allestiti gli stand di prodotti tipici.

“Siamo ancora, dopo tanti anni – conclude la presidente - un punto di riferimento, non solo per i soci ma anche per il territorio e per la rimanente comunità italiana presente creando condivisione e unità”.

