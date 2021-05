Abbattere i costi e rendere così la tecnologia della stampa 3D più accessibile, facendo incontrare domanda e offerta: è questo l’obiettivo di MakePrint, la startup americana fondata dai tre giovani Federica Pala, Josias Moukpe e Pascal Dao, entrambi del Togo.

Pala, oristanese di 26 anni, studia da alcuni anni al Florida Institute of Technology, a Melbourne. Dopo essersi laureata in Business administration, si è iscritta a due master biennali in Contabilità e finanza e Business internazionale. Grazie a questa idea, i tre giovani sono arrivati secondi alla Launch Your Venture Competition, organizzata dalla Embry Riddle Aeronautical University di Daytona Beach; hanno portato a casa un assegno da 5mila dollari che utilizzeranno per far crescere la startup.

“Tra gennaio e marzo - spiega Federica Pala - abbiamo partecipato a un ciclo di incontri formativi promosso da Groundswell Startups, un acceleratore di impresa che punta a fare della Florida una nuova Silicon Valley. Terminato quel percorso abbiamo portato il nostro progetto alla Launch Your Venture Competition. Superati i primi due turni di qualificazione, siamo arrivati in finale e ci siamo classificati al secondo posto”. La vera sfida però arriva adesso. “Il sito internet di MakePrint è già online – dice Federica Pala - contiamo di lanciare la piattaforma entro la fine del 2021”.

