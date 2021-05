Due giovani studenti sardi in finale ai “Campionati internazionali di giochi matematici”, organizzati da Centro Pristem e Università Bocconi.

Si tratta di Monica Masia e di Gabriele Porcu, del Comprensivo di Abbasanta, che frequentano la classe 2C del Plesso di Norbello.

"Purtroppo – spiega la loro professoressa Silvia Caocci - anche quest’anno le prove si sono svolte on line a causa della situazione sanitaria, rendendo ancora più complicata la prova. Non sappiamo ancora se la finale sarà a Milano o ancora online, ad ogni modo per tutti i ragazzi dell’Istituto, dirigente e docenti abbiamo già i nostri vincitori…comunque vada. Bravi ragazzi!”.

I campionati internazionali internazionali di giochi matematici sono arrivati alla 35esima edizione, la 28esima organizzata in Italia dal Centro Pristem dell'Università Bocconi.

Nel mondo sono più di 200mila concorrenti che si sfidano, negli stessi giorni e con gli stessi "giochi". Gli studenti partecipanti provengono da tre continenti e decine di Paesi, Italia, Francia, Tunisia, Marocco, Niger, Russia, Ucraina, Svizzera, Belgio, Polonia, Lussemburgo, Canada e tanti altri.

In Italia, alla prima edizione, parteciparono poco più di 400 "giochisti", mentre alla precedente edizione gli iscritti sono stati più di 60mila.

La finale nazionale – che, se la situazione sanitaria lo consentirà, si svolgerà a Milano, nella sede dell’università Bocconi- è fissata per il prossimo 5 giugno.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata