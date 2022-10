Prosegue fino a domenica il “Progetto Giovani” ideato dal Crei Acli Sardegna insieme all’Istituto Fernando Santi e dedicato ai ragazzi, figli di emigrati sardi, che vivono in Germania, Spagna, Svizzera, Danimarca, Olanda e Polonia e frequentano i circoli sardi.

Pur non essendo mai stati nell’Isola, spiegano gli organizzatori, “rappresentano un patrimonio importante di contatti, professionalità e opportunità di cooperazione”.

Il gruppo è arrivato in Sardegna domenica scorsa per prendere parte a laboratori, workshop, visite guidate e incontri. In questi giorni i partecipanti hanno incontrato le associazioni partner del progetto e partecipato a vari appuntamenti principalmente alla Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Tra le tappe ci sono la visita a palazzo Bacaredda, al Consiglio regionale, al complesso nuragico di Barumini, alla città romana di Nora e un evento a Gesico.

Il progetto gode del sostegno dell’assessorato regionale del Lavoro.

