Una cena ''didattica''. Da una parte il cibo dell'isola, Ogliastra in particolare, dall'altra una riflessione intorno al tema della longevità con il contributo del prof. Gianni Pes ideatore del concetto delle Blue Zone, aree del mondo dove si registra una straordinaria concentrazione di persone che vivono oltre 100 anni in buona salute.

La serata, al ristorante San Giorgio di Achille Melis a Copenaghen, ha celebrato la cucina delle radici, con un focus su ingredienti e ricette tradizionali che promuovono uno stile di vita longeva.

Tra i partecipanti, oltre a numerosi ospiti danesi interessati alla cultura italiana e sarda, l' Ambasciatrice Italiana in Danimarca Stefania Rosini.

L'iniziativa, con la collaborazione di Alessandra Errigo che porta avanti studi sulla longevità dei sardi, è stata promossa dall'associazione ''Incantos'', guidata dallla Presidente Olimpia Grussu e dai giovani del direttivo, in campo da tempo per la promozione della cultura sarda.

L'evento ha messo in luce soprattutto il territorio Ogliastrino individuato appunto come ''Blue zone'' in Sardegna e il ruolo fondamentale della dieta mediterranea e delle tradizioni culinarie sul fronte longevità.



